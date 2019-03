Vanaf nu toch gsm’s voor de VAR in de Jupiler Pro League

De commotie rond het wegvallen van de communicatie met de VAR in Genk-Lokeren, waardoor een duidelijke goal van Samatta niet werd toegekend, heeft dan toch wat opgebracht. Omdat ook de walkietalkies waren weggevallen heeft scheidsrechtersbaas Johan Verbist een mail gestuurd naar de IFAB, de internationale commissie die de regels in het voetbal en dus ook die van het VAR-systeem bepaalt, met de vraag of in noodsituaties VAR en vierde ref toch geen gebruik mogen maken van een gsm, verboden door de IFAB. Verbist kreeg positief antwoord, vanaf nu mag het dus wel. “Maar alléén als de gewone communicatie én de walkietalkies zijn uitgevallen”, benadrukt Verbist.