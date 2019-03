Meisje dat werd meegesleurd door Lijnbus getuigt: "Chauffeur reed 60 kilometer per uur"

Diest -

In Diest is een meisje van 14 dinsdagochtend bijna een minuut lang meegesleurd met een rijdende bus van vervoersmaatschappij De Lijn. De buschauffeur vertrok om een nog onduidelijke reden toen het meisje nog niet volledig was afgestapt. Verschillende mensen hebben het incident gefilmd. Het meisje zelf kwam er gelukkig zonder zware verwondingen vanaf. De Lijn is een onderzoek gestart naar het incident.