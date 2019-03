Palestijn doodgeschoten door Israëlische militairen in Hebron

Een Palestijn zou dinsdagochtend Israëlische soldaten met een mes aan hebben aangevallen in Hebron op de bezette Westelijke Jordaanoever vooraleer hij werd doodgeschoten. Niemand van de militairen raakte gewond, tweette het Israëlische leger. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid meldde dat een Palestijn werd gedood door Israëlische kogels, zonder de omstandigheden van zijn dood aan te geven. Het slachtoffer werd geïdentificeerd als de 41-jarige Yasser Shweike.

De Palestijn zou op de soldaten afgestormd zijn, gewapend met een mes. Na een fysieke confrontatie vluchtte de Palestijn naar een nabijgelegen gebouw, waar hij werd neergeschoten, aldus het leger.

Hebron, de grootste stad op de Westelijke Jordaanoever en het omliggende gebied van de grote naburige nederzetting Kyriat Arba, zijn de laatste jaren het toneel geweest van een groot aantal anti-Israëlische aanvallen door geïsoleerde Palestijnen.

Hebron is een kruitvat waar zo’n 800 joden onder 200.000 Palestijnen wonen, voornamelijk orthodoxe joden die onder hoge militaire bescherming staan. Het leven naast elkaar is een bron van voortdurende spanningen en gewelddadige confrontaties. De nederzettingen zijn gebouwd door Israëlische burgers in de bezette Palestijnse gebieden. Ze worden onder internationaal recht beschouwd als illegaal.