Europese plannen voor ‘digitaks’ definitief begraven

Er komt geen Europese belasting die ervoor moet zorgen dat internetgiganten als Google en Facebook een rechtmatige bijdrage aan de schatkist leveren. Het plan voor zo’n ‘digitaks’ is dinsdag, tijdens de maandelijkse vergadering van de Europese ministers van Financiën in Brussel, definitief begraven. Voor fiscale zaken is unanimiteit vereist, maar vier EU-landen bevestigden dat ze van de voorgestelde belasting op digitale activiteiten niet willen weten.

“Dit is een gemiste kans”, betreurde Europees commissaris voor Economische en Monetaire Zaken Pierre Moscovici na afloop van de Ecofin-raad. Hij had een taks van 3 procent voorgesteld op advertentie-inkomsten, de verkoop van data en activiteiten op online platformen, die zou moeten worden betaald door de ongeveer 180 bedrijven met een wereldwijde omzet van minstens 750 miljoen euro en een EU-omzet van meer dan 50 miljoen euro. Dat leek echter te hoog gegrepen voor sommige landen. Ook een minder ambitieus Frans-Duits compromisvoorstel kon niet overtuigen.

Ierland, Zweden, Denemarken en Finland willen finaal niet van een digitaks weten. Finland bijvoorbeeld vreest voor de concurrentiepositie van zijn technologiesector. Een ander argument dat wordt aangehaald, is dat een digitale belasting beter op mondiaal niveau ingevoerd wordt.

Bij gebrek aan alternatief is dat dan ook meteen de boeg waarover de EU het nu gooit. Er zal nu worden gewerkt aan een gemeenschappelijke Europese positie voor de discussie over de invoering van een digitaks op OESO-niveau. Maar als die tegen eind 2020 geen resultaat oplevert, kan de EU zich opnieuw over de invoering van een eigen ‘Google-belasting’ buigen, zei Eugen Orlando Teodorovici, de Roemeense voorzitter van de Europese ministerraad.

Omdat het er langer naar uitzag dat de EU haar digitaks zou moeten laten vallen, kondigden Frankrijk en andere lidstaten al aan dat ze dan maar op eigen houtje zo’n belasting willen invoeren. De Verenigde Staten hebben al gewaarschuwd hen daarom voor de Wereldhandelsorganisatie te zullen dagen, maar dat dreigement wordt maar weinig gesmaakt door de Europese Commissie, zo benadrukte Moscovici dinsdag.