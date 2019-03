Twee voetbalclubs uit 1B met schulden aan bedrijfsvoorheffing en btw

Brussel -

Twee voetbalclubs uit 1B hebben schulden inzake bedrijfsvoorheffing en btw. Of het telkens om dezelfde clubs gaat is niet duidelijk. In 1A is er slechts één club met een zeer beperkte schuld (9,90 euro) inzake bedrijfsvoorheffing en geen enkele met een btw-schuld waarvoor een invorderingsorder werd opgemaakt. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Financiën Alexander De Croo op een schriftelijke vraag van Guy D’haeseleer (Vlaams Belang).