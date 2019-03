Jongetje van 22 maanden sterft nadat grootmoeder hem vergeet in snikhete auto

Amper 22 maanden was Jone Radaniva toen hij overleed nadat hij twee uur in een snikhete auto werd achtergelaten. Zijn grootmoeder, die op de jongen moest passen, was in de woonkamer in slaap gevallen.

Op 3 februari paste grootmoeder Valerie Rowlands in het Australische Sydney op haar zes kleinkinderen. Na een uitstapje met de wagen was ze uitgeput en viel ze in slaap in de zetel. Toen ze twee uur later ontwaakte, merkte ze dat peuter Jone nergens te bespeuren was. “Ik werd wakker en dacht meteen aan de kinderen”, zegt Rowlands aan het televisieprogramma ‘A current Affair’. “Ik vroeg aan mijn kleindochter om snel in de auto op de oprit te gaan kijken.” Het meisje kwam terug met hartverscheurend nieuws. “Jone is in de auto. Zijn ogen zijn open en hij kijkt naar mijn achterwerk. Hij praat wel niet tegen mij.”

Voetbalwedstrijd

Rowlands verwittigde de hulpdiensten en belde hysterisch haar dochter Samantha op. “Ik zag dat ik een gemiste oproep had van mijn moeder”, zegt de moeder van zes. “Ik was samen met mijn vriend naar een voetbalwedstrijd aan het kijken toen ik haar voicemailbericht beluisterde.” Toen Samantha aankwam bij het huis van haar moeder werd duidelijk dat de kleine Jone overleden was. “Het was buiten dertig graden maar in de auto loopt dat gemakkelijk op tot zestig graden, we zijn er kapot van.” Om beter om te gaan met het verdriet willen Samantha en haar moeder Valerie andere ouders waarschuwen. “Je wordt zo gemakkelijk afgeleid, echt alles kan de aandacht wegnemen van de kinderen.”

Op de vraag of Samantha haar moeder Valerie iets kwalijk neemt, is ze heel duidelijk. “Ik neem het haar niet kwalijk. Ik ben mijn kind kwijt en dat zou niemand mogen overkomen. Het was een misverstand, een ongeluk. Ik zie haar graag. Ze blijft mijn moeder.”