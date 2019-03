Schip met lading uit Antwerpen gezonken op 300 kilometer van Franse kust

Het Italiaanse schip Grande America, dat lading uit Antwerpen aan boord had, is dinsdagmiddag gezonken op 300 kilometer ten westen van de Franse kust. Er was zondagavond brand uitgebroken op het schip en de bemanning slaagde er niet in die brand onder controle te krijgen. De bemanning werd gered. Dat melden de Franse autoriteiten.

Volgens Flows.be, de nieuwssite gespecialiseerd in goederenvervoer, is de Grande America een gemengd container- en roroschip van de Italiaanse rederij Grimaldi. Het 214 meter lange schip was met een lading containers, wagens en andere rollende lading uit Antwerpen en Hamburg op weg naar de Marokkaanse stad Casablanca.

In de Golf van Gascogne brak zondagavond brand uit op het voorschip. De bemanningsleden kregen de brand niet onder controle. Alle 27 opvarenden werden tijdens de nacht van zondag op maandag geëvacueerd. Niemand raakte gewond.

Volgens AFP en DPA werd de brand dinsdag nog heviger en zonk het Italiaanse schip, gebouwd in 1997, dinsdag uiteindelijk rond 15.30 uur in de Atlantische Oceaan, op zowat 333 kilometer van de Franse kust.

Het Franse ministerie van Milieu laat nu onderzoeken of er gevaar is voor vervuiling in de Oceaan. De inhoud van de lading van de containers moet onderzocht worden. Nog volgens het Franse ministerie zouden ook enkele containers in het water gevallen zijn voor het schip begon te zinken.

Foto: AFP

Foto: AFP