Nieuwe Brexitcrash: Brits parlement stemt akkoord Theresa May massaal weg

Voor de tweede keer heeft het Britse parlement het Brexitakkoord van premier Theresa May weggestemd. May had het akkoord dat ze maandag sloot met de EU nochtans met de moed der wanhoop verdedigd, maar opnieuw stuit ze op een njet. Uitstel wenkt nu voor de Brexit. Theresa May is, ondanks deze nieuwe vernedering, niet van plan om op te stappen en blijft gewoon aan.

Het was voorspeld, en het is ook zo uitgekomen: met een stevige meerderheid heeft het Britse parlement het Brexitakkoord weggestemd dat premier Theresa May had afgesloten met de EU.

May had van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker enkele “verduidelijkingen” gekregen die werden toegevoegd aan het eerste akkoord dat twee maanden geleden al werd weggestemd door het parlement. Onder meer over de Ierse grenskwestie of backstop, het eeuwige struikelblok, waren er volgens May nu “wettelijke garanties” dat dat een tijdelijke oplossing zou blijven.

Maar dat heeft het parlement dus niet overtuigd, hoewel May er dinsdagmiddag nog alles aan deed. Met hese stem en duidelijk vermoeid had ze de deal verdedigd. “Als dit akkoord afgekeurd wordt, dan kan het zijn dat Brexit verloren is”, zei ze.

Uitstel?

En nu? Morgen wordt er nu opnieuw gestemd: dit keer over de vraag of het parlement wil dat de Britten zonder akkoord uit de EU stappen: het zogenaamde “no deal”-scenario. Boris Johnson, de voormalige Britse minister van Buitenlandse Zaken, had die oplossing in het parlement nog de “enige veilige uitweg” genoemd. Maar zo’n no deal dreigt enorme politieke en economische chaos met zich mee te brengen.

Als het parlement ook “nee” stemt tegen zo’n no deal, dan wordt de dag nadien gestemd over de vraag of de Britten uitstel moeten vragen aan de EU of niet.

Komt die vraag er, dan is uitstel van de brexitdatum voor België een optie. “Maar dan moeten we wel weten waarvoor”, zegt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). Ons land schaart zich daarmee achter onder meer de Franse president Emmanuel Macron.

Voor Theresa May zelf is het nieuwe neen opnieuw een enorme opdoffer. De vraag is hoe lang zij nog in het zadel kan blijven als premier, als ze elke keer op dezelfde muren blijft botsen in de Brexitkwestie.

Het belangrijkste struikelblok voor de Britten is de “backstop”, het “vangnet” dat een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland moet vermijden bij een harde Brexit. Ze willen de keiharde garantie dat die backstop tijdelijk is en dat de Britten er na een soort opzegtermijn zelf uit kunnen stappen.