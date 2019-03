Man verliest probatie-uitstel nadat hij hond op justitieassistente afstuurt

Leuven - De correctionele rechtbank van Leuven heeft het probatie-uitstel van een man herroepen en hem zes maanden cel opgelegd. Hij stuurde zijn hond af op een justitieassistente die op huisbezoek kwam voor bespreking van de begeleiding. De vrouw werd gebeten en ook nog eens belaagd door de beklaagde.

Richard D.W. werd op 24 mei 2017 door de Leuvense correctionele rechtbank veroordeeld tot zes maanden cel voor een misdrijf met geweld. De straf werd uitgesproken met probatie-uitstel gedurende twee jaar.

Zoals de procedure dat voorschrijft, maakte de justitieassistente een afspraak voor een huisbezoek met het oog op de start van de probatiebegeleiding. Groot was de verbazing bij de justitieassistente toen ze zich op 22 februari 2018 aanbood in de woning van de man in het Leuvense. Hij stuurde zijn hond op haar af. Het beest heeft de justitieassistente gebeten. De beklaagde stelde zich zelf ook fysiek en verbaal agressief op.

Omdat de vrouw vreesde voor haar veiligheid brak ze het huisbezoek vroegtijdig af. De probatiecommissie adviseerde het openbaar ministerie in een schrijven op 2 maart 2018 om het probatie-uitstel te herroepen. De rechtbank volgde dat standpunt. “Door de intimidatiepoging en agressieve houding van de beklaagde is verdere samenwerking onmogelijk.” De celstraf van zes maanden werd effectief opgelegd.