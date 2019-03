Gert Verheyen: “Wat die jongens verdienen, is zéér ongezond. Je kunt veel geld scheppen zonder te presteren”

Gert Verheyen (48) nam minder dan een week geleden met onmiddellijke ingang ontslag als trainer van KV Oostende. Dinsdag blikte in een interview in Humo terug op zijn klein jaar trainersschap bij de kustploeg. “De macht van de spelers is te groot”, meent Verheyen.

Gert Verheyen maakte vorige week in onderling overleg een einde aan de samenwerking met Oostende, zonder ontslagvergoeding. Een bewuste keuze. “Omdat ik zo niet in elkaar zit: ik wil geen geld waar ik niet voor heb gewerkt”, aldus Gert Verheyen in Humo. “Hadden ze mij na tien speeldagen zelf ontslagen, dan had ik dat natuurlijk niet gezegd. Maar als elk jaar de helft van de trainers wordt buitengegooid, mag er toch eens één zijn die zelf zegt: ‘Het was niet goed genoeg’.”

Verheyen ergerde zich aan veel zaken bij KV Oostende, maar vooral aan de mentaliteit van zijn spelers. “Ik miste de drive bij de spelers. Ik kan alleen vergelijken met hoe ik mijn job als speler zelf twintig jaar lang heb beleefd: dat was toch anders. Welke cultuur er binnen een club heerst, wordt vooral bepaald door wie het níét in zich heeft. Ik heb nieuwe spelers vol enthousiasme zien binnenkomen, die na een paar weken toch de aanwezige cultuur overnamen.”

Was de heersende cultuur bij KV Oostende een restant van de periode onder het voorzitterschap van Mark Coucke? “Misschien”, denkt Verheyen. “Die zware contracten waren de rode draad door ons verhaal. En dat probleem is nog altijd niet opgelost. Ik weet niet hoe het er onder hem aan toeging, maar spelers kwamen toen in een club terecht waar alles kon en niets te veel was. En plots was het afgelopen. Hoe je je job beleeft, zou niets te maken mogen hebben met geld. Maar of een speler bij een topclub dan wel bij een middenmoter speelt, heeft niet altijd met voetbalkwaliteiten te maken, maar ook met wat hij ervoor overheeft – met zijn drive, dus. Dan kom je toch bij geld uit. Wat die jongens op dat niveau verdienen, is zéér ongezond. Je kunt vandaag veel geld scheppen in het voetbal zonder te presteren. De macht van de spelers is te groot. Ook als ze niet presteren of zelfs tegenwerken, sta je als club machteloos: je móét hen betalen. Zo’n speler weet ook dat er aan de andere kant van de wereld altijd wel een ploeg is die zegt: ‘Voor hem gaan we nu eens 3 miljoen euro betalen!”