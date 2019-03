Familie van Venezolaanse president Maduro wil stroompanne uitzitten… in Colombia

Venezuela is al vijf dagen verlamd door een massale stroomuitval. De airco’s werken niet, het internet hapert en het schaarse voedsel in de koelkast beschimmelt. Een aantal mensen uit de omgeving van president Nicolás Maduro is de situatie blijkbaar beu. Ze willen de duur van de stroomuitval in buurland Colombia uitzitten. Maar de Colombiaanse grensbewakers wilden tien personen uit de kringen van Maduro, onder hen een nicht van de president, niet doorlaten aan de grensovergang in het departement La Guajira. Dat deelde de immigratiedienst dinsdag mee.