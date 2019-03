Omvangrijke heidebrand op militair schietterrein in Helchteren

Houthalen-Helchteren -

Bij munitietesten is op het militair schietterein in Helchteren dinsdagnamiddag een omvangrijke heidebrand uitgebroken. Er waren vier brandhaarden gemeld. Vier brandweerkorpsen van onder meer de hulpverleningszone Oost-Limburg gingen ter plaatse om de vlammen te doven. Rond 18.30 uur had de brandweer de heidebrand met een oppervlakte van zo’n vijftig hectare onder controle.