Japanse keizer Akihito start met rituelen voor aftreding

De Japanse keizer Akihito is dinsdag gestart met de reeks ceremonies naar aanleiding van zijn aftreding, die volgende maand gepland is. Het is de eerste keer in 200 jaar dat er een keizer aftreedt.

Gekleed in traditionele kledij nam de 85-jarige Akihito deel aan een ritueel in het paleis in Tokio waarin hij aan zijn voorouders informeerde over zijn pensioen. Dat is gepland op 30 april. Op de dag van zijn aftreding, 1 mei, zal hij hetzelfde ritueel nog eens overdoen in het keizerlijk paleis. Dan neemt zijn zoon en kroonprins, de 59-jarige Naruhito, de Japanse troon over.

Op 26 maart zullen de keizer en keizerin Michiko een bezoek brengen aan het mausoleum van keizer Jimmu in de prefectuur Nara om zijn troonsafstrand ook aan hem bekend te maken. Jimmu was volgens de legende de eerste keizer van het land. Later in april volgen nog een trip naar de shintoschrijn Ise Jingu in het centrum van het land en een bezoek aan het mausoleum van de vader van Akihito, keizer Hirohito.

Akihito werd op 7 januari 1989 op 55-jarige leeftijd de 125ste keizer van het land na het overlijden van zijn vader.