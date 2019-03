Goedele Liekens over haar overstap naar de politiek: “Mijn ouders zeiden: ‘meiske, zou je dat wel doen?!’”

Ze heeft beslist. Vijftien jaar nadat Goedele Liekens SP.A wandelen stuurde, stapt de seksuologe en tv-figuur nu toch in de politiek. Niet voor de socialisten, wel voor Open VLD. Bij de liberalen krijgt ze de derde plaats op de Kamerlijst in Vlaams-Brabant, een stek die haar zo goed als zeker een zetel in het parlement oplevert. “Maar ik blijf gewoon tv maken”, zegt ze.