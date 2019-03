Puppy van amper vijf weken oud zomaar gedumpt in kartonnen doos, tot toevallige voorbijganger redding brengt

Hij heeft veel geluk gehad, dit hondje genaamd Hockney. De amper vijf weken oude puppy werd onlangs gedumpt in het Engelse Castleford en dreigde om te komen door de koude. Gelukkig trof een toevallige voorbijganger het diertje nog op tijd aan in een kartonnen doos.

De puppy werd overgebracht naar Dogs Trust, een dierenorganisatie in Leeds. Hockney mocht het dan wel hebben overleefd, erg verzwakt was hij wel. Op het moment dat de voorbijganger hem vond, woog het hondje minder dan een kilogram en leed hij aan een worminfectie en schurft. “Puppy’s van deze leeftijd zouden niet van hun moeder mogen gescheiden worden”, klonk het bij Emma Cooper, assistant manager van Dogs Trust. “Laat staan dat ze voor zichzelf kunnen zorgen in een veld.”

Volgens de organisatie was Hockney eerst niet zinnens om te eten, maar intussen lijkt de verzorging toch aan te slaan. “We zullen nog enkele weken voor hem blijven zorgen”, aldus Dogs Trust. “Daarna zullen we zoeken naar een nieuwe thuis voor hem waar hij de liefde zal krijgen die hij verdient.” Wie de puppy in de kartonnen doos had gedumpt, blijft voorlopig een raadsel.

