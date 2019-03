Overleden Nikita staat als standbeeld in de huiskamer van haar ouders

Gent - De echte Nikita (16) is hiermee niet terug, maar de negenjarige Nina kan haar zus nu wel elke dag weer zien.

Haar ouders hebben een levensgroot bronzen beeld laten maken van hun dochter, die in februari vorig jaar om het leven kwam bij een fietsongeval in Oostakker. “Nina geeft de bronzen versie van haar zus elke dag een kusje. Met de 12.000 euro die we inzamelden bij een benefietetentje lieten we het maken. Nog een deel van de ­opbrengst gaat naar de Fietsersbond en naar Animal Trust in Melle, want Nikita was een dierenvriend”, zegt ­mama Kathy.

Het kruispunt in Oostakker waar Nikita om het leven is gekomen, is intussen gedeeltelijk heraangelegd, waardoor het voor fietsers veiliger is geworden. Daar staat ook een ­herdenkingsfiets voor Nikita.

