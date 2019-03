Taalstrijd in het Frans: hoe heet een chocoladebroodje nu écht?

Onze zuiderburen geraken het niet eens. Is een chocoladebroodje in het Frans nu een pain au chocolat of toch chocolatine? Zelfs politici debatteren over de officiële naam van de ontbijtkoek met een stukje chocola erin. Een opiniepeiling moet nu voor eens en voor altijd het pleit beslechten.

Op sociale media bekampen #TeamPainAuChocolat en #TeamChocolatine elkaar met alle middelen. In de echte wereld wordt de lobby voor pain au chocolat aangevoerd door de chef-kok van president Emmanuel Macron. Als echte Parijzenaar krijgt hij “chocolatine” niet over de lippen, laat staan dat Guillaume Gomez het woord zou gebruiken in een van zijn befaamde kookboeken.

Ten zuiden van de Loire denken de chefs daar helemaal anders over. Vooral in het zuidwesten van Frankrijk heeft men het steevast over een “chocolatine”. Sterrenchefs lobbyden voor een officiële erkenning van het woord. En dat leidde vorig jaar zelfs tot discussies in het Franse parlement. Enkele zuidelijke parlementsleden probeerden – tevergeefs – in een amendement te laten vastleggen dat ‘chocolatine’ de enige correcte benaming is.

Een opiniepeiling, besteld door de bakkersfederatie, moet nu voor eens en voor altijd een antwoord bieden. Het onderzoek neigt in het voordeel van pain au chocolat te eindigen. Een steekproef gaf al aan dat 84 procent van de Fransen vooral dat woord gebruikt. Maar hebben ze ook gelijk? Het broodje komt oorspronkelijk uit Oostenrijk en daar heet het een Schokoladencroissant. Het is dus meer een croissant dan een ‘pain’ of brood.

De smakelijke Franse taalstrijd krijgt mogelijk een internationaal verlengstuk. Hoewel in eigen land slechts een minderheid chocolatine zegt, is dat in het buitenland vaak anders. In Quebec, het Franstalig deel van Canada eet de meerderheid chocolatines, en geen pains au chocolat.