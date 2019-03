Wie is Mansa Musa, de allerrijkste man ooit? (en niemand zal ooit nog zo rijk zijn)

De oprichter van Amazon.com Jeff Bezos is met 116 miljard euro de allerrijkste mens ter wereld. Hij stapelde er tegenover vorig jaar nog eens 16 miljard bij, becijferde het zakenblad Forbes, dat zich specialiseert in rijkemensenlijstjes. Maar in het licht van de eeuwigheid is Bezos maar een kleinverdiener. De allerrijkste rijke die ooit leefde is de relatief onbekende Malinese heerser Mansa Musa I. In de veertiende eeuw vergaarde hij zoveel fortuin dat zelfs met de beste wil van de wereld niet uit te drukken is hoe rijk hij wel was.