Trump bespreekt Boeing-crash met CEO (en betreurt dat vliegtuigen “te ingewikkeld worden”)

Amerikaans president Donald Trump en Dennis Muilenburg, de CEO van Boeing, hebben een telefoongesprek gehad over de crisis waar de vliegtuigbouwer nu in zit. Dat meldt een bron uit de sector aan AFP.

Twee dagen nadat een crash van een Boeing 737 MAX 8 van Ethiopian Airlines het leven kostte aan 157 mensen, is niet alleen het hele Europese luchtruim voor de vliegtuigen gesloten, maar hebben ook verschillende niet-Europese landen vluchten van het toestel opgeschort.

De Verenigde Staten zijn een van de weinige landen die het vertrouwen in het vliegtuig blijven behouden. Muilenburg verzekerde Trump in het telefoongesprek dat de Boeing 737 MAX-vliegtuigen “veilig” en “betrouwbaar” zijn, ondanks de beslissing van de vele andere landen.

Toch toont ook Trump zich bezorgd, maar dan eerder over de veiligheid van vliegtuigen in het algemeen. Dinsdagochtend betreurde hij op Twitter dat “vliegtuigen veel te ingewikkeld worden om te besturen”. “Om te vliegen, zijn niet langer piloten nodig, maar computerwetenschappers van het MIT (het Massachusetts Institute of Technology, nvdr.)”, klonk het. “Ik zie het de hele tijd bij veel producten. Altijd proberen een onnodige stap verder te gaan, terwijl oud en eenvoudig veel beter is. In een fractie van een seconde moeten beslissingen worden genomen, en die complexiteit schept gevaar. Allemaal voor weinig winst, maar ten koste van veel. Ik weet niet wat u ervan denkt, maar ik wil niet dat Albert Einstein mijn piloot is.”