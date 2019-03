Nog meer zorgen voor voorzitter Roger Lambrecht: Lokeren boekt recordverlies

Na de sportieve degradatie blijkt Lokeren ook financieel door zwaar weer te gaan. De Waaslanders boekten in het seizoen 2017-2018 een recordverlies van 4,8 miljoen euro. Hoofdoorzaak waren de hoge lonen en de dure spelers die werden aangetrokken om in de Jupiler Pro League te blijven. Toen lukte dat nog, maar dit jaar viel het sportieve doek wel. Voorzitter Roger Lambrecht heeft nu helemaal een haast onverkoopbare club in handen.

Lokeren is nog maar een dikke week officieel gedegradeerd of de Waaslanders incasseren alweer een nieuwe klap. Nooit eerder kleurden de cijfers van de club immers zo rood. Lokeren boekte afgelopen seizoen een verlies van maar liefst 4,8 miljoen euro. Een absoluut record.

Aan de inkomstenzijde ging de omzet wel licht vooruit tot 8,7 miljoen euro, maar dat weegt helemaal niet op tegen de extra kosten die in 2017-2018 gemaakt werden. Zo steeg de loonkost met 23 procent tot 10,3 miljoen euro. Alleen die kosten waren dus al hoger dan de gerealiseerde omzet, een erg ongezonde situatie.

Daarnaast werd er ook fors geïnvesteerd in de aankoop van nieuwe spelers: er ging liefst 2,4 miljoen euro naar transfersommen voor onder anderen Cevallos, Marecek en Mpati.

We moeten al terug naar 2010-2011 om nog maar in de buurt te komen: over 3,9 miljoen euro verlies ging het toen. Daarna ging het geleidelijk aan beter. Van 2012 tot 2016 beleefde Lokeren zelfs een hoogconjunctuur met in 2015-2016 een recordwinst van 5,6 miljoen euro. Maar het verval zette zich daarna razendsnel in. In zoverre zelfs dat voorzitter Roger Lambrecht vorig seizoen weer 1,8 miljoen euro extra in de club moest pompen om het schip drijvende te houden. En daarbovenop ook nog eens borg moest staan voor 3,5 miljoen euro om de licentie binnen te halen.

Onverkoopbaar

Het eigen vermogen, een indicator voor de waarde van de club, staat nu 0,8 miljoen ­euro in het rood. Met andere woorden: er staan meer schulden dan activa op de balans. En dat is geen goed nieuws voor de verkoop van de club. Niet alleen was Lokeren na de degradatie sportief al niet meer zo aantrekkelijk, ook financieel blijkt het nu een kat in een zak te zijn. Twee jaar geleden hoopte Lambrecht nog zo’n twintig miljoen ­euro voor zijn club te krijgen, vandaag zal hij al tevreden mogen zijn als hij zijn Sporting überhaupt nog aan de man kan brengen. Een degradatie van Waasland-Beveren in de matchfixingzaak zou weleens essentieel kunnen zijn voor het voortbestaan van Lokeren.