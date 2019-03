Vermaelen (en ook Kompany?) out voor Rode Duivels

Een dikke week, langer zou Thomas Vermaelen niet out zijn met een contractuur in zijn rechterbeen die hij medio februari opliep. Maar kijk, we zijn een kleine maand verder en de centrale verdediger is nog steeds niet hersteld. De blessure sleept zo lang aan dat de Rode Duivel niet fit raakt voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Rusland (21 maart) en Cyprus (24 maart). Volgens het doorgaans goed geïnformeerde AS zal de speler van FC Barcelona zelfs pas helemaal op het einde van deze maand weer fit zijn. Met ook nog de onzekere Vincent Kompany – hij ontbrak maandag op training en miste gisteren ook het Champions League-duel tussen Manchester City en Schalke 04 – dreigt bondscoach Roberto Martinez achterin te moeten puzzelen.