‘Pistachebende’ teistert Nederland: Roemeense dievenbendes stelen noten uit winkels

Nederland is in de ban van de ‘pistachebende’. Al dertien keer in korte tijd werd aangifte gedaan van Roemenen die zakje met pistachenootjes stelen uit supermarkten. De noten zijn kostbaar en eenvoudig te stelen. In ons land werden vorig jaar nog twee mannen veroordeeld voor een soortgelijke diefstal.

De diefstallen werden vastgesteld in meerdere Nederlandse Lidl-supermarkten, vooral in het oosten van het land. Zo werden in Deventer vier Roemenen, twee mannen van 42 en 35 jaar en twee vrouwen van 40 en 36 jaar, opgepakt met tientallen zakken pistache- en cashewnoten in hun wagen. Er werden ook andere consumptiegoederen in aangetroffen. Ook in Steenwijk waren de daders Roemeense mannen van 21 en 29 jaar.

In totaal kwamen er al dertien aangiften binnen, zegt Ed Kraszewski van de Landelijke Eenheid van de Nederlandse politie in AD. “Voor zover we weten, gaat het allemaal om Roemenen. Je zou kunnen spreken van een pistachebende”, aldus de man. Een verklaring heeft hij niet, al kan de relatief hoge winkelwaarde van de noten meespelen. Bovendien zijn ze redelijk eenvoudig te stelen. “En volgende week schakelen ze misschien weer massaal over naar iets anders, zoals opzetstukjes van tandenborstel. Zolang er maar vraag naar is.”

Ook in ons land werden vorig jaar twee asielzoekers veroordeeld nadat in hun wagen, naast een hoop andere dingen, ook zakjes pistachenoten aangetroffen werden ter waarde van 900.000 euro.

