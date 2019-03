Aantal Belgische aanvragen bij Europees Octrooibureau op recordniveau in 2018

Het aantal octrooiaanvragen van Belgische ondernemingen en uitvinders bij het Europees Octrooibureau (EOB) is vorig jaar met 9,7 procent gestegen. Het gaat om de sterkste stijging sinds 2010, tot een recordaantal van 2.360 aanvragen. De belangrijkste Belgische octrooiaanvragers waren Solvay, IMEC en Umicore. De grootste groei was er in de transport- en chemiesector. Dat heeft het Europees Octrooibureau bekendgemaakt.

De groei van het aantal Belgische ondernemingen, universiteiten en onderzoeksinstellingen dat een octrooiaanvraag heeft ingediend in 2018 volgt op een jaar van achteruitgang (-2,7 procent in 2017). België noteert met de stijging van 9,7 procent de tweede hoogste stijging in de top tien van landen die Europese octrooiaanvragen hebben ingediend, na Denemarken (+14,4 procent). De toename ligt ook ver boven het gemiddelde groeipercentage van de 28 EU-lidstaten (+3,8 procent).

In totaal ontving het Europees Octrooibureau 174.317 aanvragen in 2018, een stijging van 4,6 procent in vergelijking met 2017. Het aantal aanvragen uit China steeg met 8,8 procent, de traagste groei in de voorbije vijf jaar. De VS behoudt zijn plaats als grootste aanvrager, met 25 procent van het totale aantal aanvragen, en wordt gevolgd door Duitsland, Japan, Frankrijk en China. België bekleedt de negende plaats.

Zwitserland was in 2018 opnieuw koploper in het aantal aanvragen in verhouding tot de bevolking, met 956 aanvragen per miljoen inwoners. Op de tweede en derde plaats staan Nederland (416) en Denemarken (411). België neemt nog steeds de achtste plaats in (204 aanvragen per miljoen inwoners, gestegen van 188), vóór Japan, Israël, Ierland en Frankrijk, en staat zo ver boven het EU-gemiddelde van 139 aanvragen.(belga)