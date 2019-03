WWF wil dat VN-lidstaten plastic bannen

Als we niets doen, dan ligt in 2030 meer dan 300 miljoen ton plastic afval in de oceanen. WWF heeft dat becijferd en roept de Verenigde Naties op om daar iets aan te doen. Dezer dagen houden die een milieutop in het Keniaanse Nairobi.

Driehonderd miljoen ton plastic – evenveel als het gewicht van de totale wereldbevolking, zegt het WWF – komt overeen met 26.000 halve liter plastic flesjes per vierkante kilometer oceaan. Die gigantische plastic soep zal het wereldwijde ecosysteem voorgoed verstoren, denk de milieuorganisatie.

“Maar het is nog niet te laat”, schrijft WWF in een rapport dat is uitgegeven naar aanleiding van de VN-milieutop. “Als de totale keten, bedrijven en overheden, nú verantwoordelijkheid neemt, dan kunnen we het tij binnen één generatie keren. Nog meer recycleren, maar bij voorkeur herbruikbare flessen en tassen gebruiken en het plastic zo veel mogelijk verbannen (met een verbod), kan ervoor zorgen dat we de catastrofe afwenden. Maar dan moet iederéén meedoen.”

De Verenigde Naties moeten daarom een bindend verdrag opstellen, zegt WWF. “Voor alle lidstaten, waarbij ze zich engageren om het plastic zo goed als helemaal terug te dringen.” De milieuorganisatie zet die eis kracht bij met een petitie. Sinds half februari hebben ze al meer dan 250.000 handtekeningen verzameld, om de VN aan te zetten tot meer actie.(frp)