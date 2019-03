Weer nay voor May

Nog zestien dagen en het is zover. Nu ja: wat is er dan in godsnaam zover? Stappen de Britten dan uit de Europese Unie? Zo ja: doen ze dat in onderling akkoord met de EU? Of stappen ze gewoon zo op, zonder verdere boe of ba? Of wordt de hele Brexit uitgesteld? Hoelang dan? Komen er nieuwe verkiezingen? Een nieuw referendum? Geen hond die het nog weet.

Wat zeker is, is dat de impasse rond de Britse uitstap uit de Unie gisteren nog groter is geworden. Met een enorme meerderheid van 149 stemmen (391 tegen, 242 voor) hebben de parlementsleden van het Britse Lagerhuis het Brexitakkoord weggestemd dat premier Theresa May had gesloten. Een enorme optater voor May, die evenwel niet van plan is op te stappen.

Vermoeide stem

De premier had haar akkoord gisteren nog met hese, vermoeide stem verdedigd in het parlement. Ze had van de Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker “wettelijke garanties” gekregen dat de Ierse grenskwestie of backstop, het eeuwige struikelblok, maar tijdelijk zou zijn en dat Europa de Britten niet voor altijd “gevangen” zouden kunnen houden in een douane-unie.

Michel Barnier Europees onderhandelaar “Onze voorbereidingen op een ‘no deal’ zijn belangrijker geworden dan ooit tevoren”

Maar die garanties kwamen eigenlijk gewoon neer op wat “extra verduidelijking” bij het eerdere akkoord, dat twee maanden geleden al massaal weggestemd was in het parlement. Lees: een dode mus. Toen ook de juridische adviseur van de regering Geoffrey Cox dinsdagvoormiddag zei dat de nieuwe deal geen harde garanties inhield, was het duidelijk dat het niets zou worden. De harde brexiteers rond Jacob Rees-Mogg zouden tegen stemmen, net als de DUP, de Noord-Ierse protestanten die May gedoogsteun geven.

Het verschil van 149 stemmen is iets kleiner dan bij de vorige stemming (230 stemmen), maar veel minder vernederend is het niet voor May. En nu? De premier zei in een eerste reactie dat het parlement woensdag opnieuw mag stemmen, dit keer over de vraag of ze een no deal-oplossing willen of niet. Maar daar zitten weinigen op te wachten, want zo’n niet-onderhandelde scheiding zal enorme economische schade en een waslijst aan praktische problemen veroorzaken voor zowel de Britten als voor Europa.

Europese verkiezingen

Stemt het parlement woensdag ook tegen no deal, dan volgt donderdag nog een stemming. Over de vraag of het Verenigd Koninkrijk uitstel moet vragen aan Europa. Maar ook dát is geen scenario dat veel aanhangers heeft. Want hoelang moet dat uitstel dan zijn? In een paar weken tijd kan je niets wezenlijks veranderen. Kies je voor een paar maanden, dan doorkruis je de Europese verkiezingen van mei. Dan zouden de Britten moeten gaan stemmen voor Europese leiders, terwijl ze al drie jaar beslist hebben om niet meer mee te doen.

En de EU moet zo’n uitstel ook goedkeuren. Dat gaat ze niet zomaar doen zonder een duidelijke reden waarom de Britten dat uitstel willen, liet minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) weten.

Toch maar een no deal dan? Die kans is alleszins toegenomen. “Onze voorbereidingen daarop zijn nu belangrijker geworden dan ooit tevoren”, zegt Michel Barnier, die namens Europa de Brexitonderhandelingen voert. “De impasse kan enkel opgelost worden in het Verenigd Koninkrijk.”