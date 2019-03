Vlaamse hartapp maakt zich klaar voor lancering in VS

De Vlaamse start-up Fibricheck, die een app heeft ontwikkeld om hartritmestoornissen op te sporen, is begonnen met de voorbereiding van de lancering op de Amerikaanse markt. Dat schrijft zakenkrant De Tijd.

FibriCheck is een app voor de smartphone die voorkamerfibrillatie opspoort. Die hartafwijking treft één op de vier mensen boven de 40 jaar en maakt de kans op een infarct vijf keer groter.

Het Limburgse bedrijf kreeg in oktober al de officiële goedkeuring om de app op de markt te brengen. “Maar om een product te lanceren op de consumentenmarkt in de VS, is minstens tien miljoen euro nodig”, zegt medestichter Bieke Van Gorp.(jom)