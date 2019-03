COMMENTAAR. Ludo Vandewalle: “Vanheusden nog geen Rode Duivel”

Thomas Vermaelen zit niet in de selectie voor het duel van FC Barcelona tegen Lyon vanavond. Bij zijn club schatten ze dat hij tot het einde van de maand buiten strijd is. Een zoveelste blessure. En hoe zit het met Vincent Kompany? De leidersfiguur van de Rode Duivels zat gisteren niet in de selectie van Manchester City. Gelukkig zijn er nog Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Maar met twee verdedigers vorm je geen solide defensie.