STVV-fans boos om “Gentse ref”, coach Brys vindt aanduiding logische keuze

De hoogspanning rond STVV-AA Gent, beslissend voor Play-off 1, is nog wat opgedreven. Het ­supportersverbond protesteert in een communiqué heftig tegen de aanduiding van Bram Van Driessche als ref. Want hij floot “al meermaals tegen STVV”. En hij is een Gentenaar. Scheidsrechtersbaas Verbist reageert laconiek: “Hij is gewoon één van ­onze beste refs.” En dat vindt Marc Brys ook.