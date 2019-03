CLUBNIEUWS. Belgische topclubs willen Bongonda, bijzonder contract voor Lombaerts?

Met het einde van de reguliere competitie in zicht, kan stilaan ook de transferstrijd losbarsten in de Jupiler Pro League. Théo Bongonda (Zulte Waregem) is momenteel de hotste speler op onze voetbalvelden. Bij KV Oostende zijn ze op dit moment dan weer vooral bezig met de contracten van hun eigen spelers voor komend seizoen.

CLUB BRUGGE/ANDERLECHT/GENK/GENT. Topclubs willen Bongonda

Théo Bongonda, 8 goals en 10 assists, is bij Zulte Waregem aan een sterk seizoen bezig en dat vertaalt zich in opmerkelijk veel interesse. Volgens zijn entourage informeerden al de Belgische topclubs Club Brugge, RC Genk, AA Gent en Anderlecht naar de snelle Belgische dribbelaar (23), maar de club zelf heeft vooral weet van belangstelling van een Duitse club – de coach kwam al scouten. Bongonda werd in januari vorig jaar voor 1,6 miljoen euro weggehaald bij Celta de Vigo, maar zou intussen al minstens 5 miljoen euro moeten kosten.

KV OOSTENDE. Kustboys denken/dachten aan contractverlenging Lombaerts

KV Oostende zit nog ­altijd met het dilemma Nicolas Lombaerts (33). De gewezen Rode Duivel hield het zwalpende Oostende geregeld nog (mee) recht, maar verdient wel nog altijd dik 1 miljoen per jaar. Een erfenis uit het Coucke-tijdperk en te veel voor het huidige KVO.

Iedereen ging er dus van uit dat Lombaerts zo snel mogelijk moest vertrekken bij KVO, maar het bestuur werkte ook aan een verrassende en creatieve oplossing. ­Peter Callant stelde voor om het contract van Lombaerts, dat nog loopt tot 2020, met één jaar te verlengen en de uitbetaling van zijn loon te spreiden over twee seizoenen. De verdediger was daar – mits een compensatie – mee akkoord, maar ondertussen werd Callant voorzitter opgevolgd door Frank Dierckens en die heeft de deal weer on hold gezet.

KVO buigt zich ook nog over de dossiers van een aantal huurlingen. Zo zullen Laurens De Bock, gehuurd van Leeds, en Jordi Vanlerberghe, gehuurd van Club Brugge, normaal niet blijven. De kustploeg wil Bojan ­Nastic van RC Genk en Amin Nouri van het Noorse Valerenga wel definitief overnemen. Zij zijn niet te duur.

KRC GENK. Clubrecord bij zege in Waregem

Sinds de invoering van de play-offs sloot Genk deel 1 van de competitie nooit af als nummer 1. Zondag kan daar een record bijkomen. Bij winst op Zulte Waregem zal Genk na dertig speeldagen 65 punten tellen, één punt meer dan in het kampioenenjaar 2010-2011. In het pre-play-offtijdperk pakte Genk vier keer meer punten, maar toen werkte men 34 speeldagen af. In het eerste kampioenenjaar 1998-1999 werd het record van 73 punten gevestigd. Een gemiddelde van 2,15 punten, nog net minder dan de 2,17 bij een zege op Zulte Waregem.

ANTWERP. Nog geen Rodrigues en Teunckens op training

Antwerp startte gisteren de voorbereiding op de competitiematch van zondag tegen KV Kortrijk. Of Rodrigues van de partij zal zijn in het Guldensporenstadion, moet later deze week blijken. De Portugees neemt rustig de tijd om zijn ontstoken kniepees te laten genezen. Ook reservedoelman Jens Teunckens (knie) trainde gisteren nog niet met de groep. De Belgische belofte-international kwam wel naar buiten voor een individuele oefensessie. Donderdag hervat hij normliter de keeperstraining.

STANDARD. Vrijdag beroep Carcela

Vrijdag om 13.30 uur behandelt de Geschillencommissie Hoger Beroep de zaak Mehdi Carcela. De Standard-speler werd voor zijn middelvinger tegen Anderlecht eerder door de Geschillencommissie vrijgesproken vanwege procedurefouten. Het bondsparket ging daarna in beroep.

CERCLE BRUGGE. Petrov vandaag in Brugge

De nieuwe CEO Oleg Petrov arriveert vandaag in Brugge. Er zijn gesprekken gepland met technisch directeur Vitali en trainer Guyot.

AA GENT. Groot scherm op Sint-Pietersplein

Gentse fans kunnen tijdens de bekerfinale dan toch terecht op het Sint-Pietersplein, waar weer een groot scherm opgetrokken zal worden zoals bij de vorige twee finales in 2008 en 2010. De organisatie van de Gentse 12 urenloop, die in principe op die dag al het plein zou inpalmen met het oog op de voorbereiding van haar evenement, maakte bekend dat de 12 urenloop op 29 april zal doorgaan.