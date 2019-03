Ronaldo geeft Simeone koekje van eigen deeg met obsceen gebaar

Ronaldo heeft dinsdagavond Atlético-trainer Diego Simeone van antwoord gediend. Niet alleen door drie keer te scoren voor Juventus en zo de Madrileense club uit de Champions League te kegelen, maar ook door het vulgaire gebaar van de Argentijnse coach - Simeone greep in de heenmatch met de twee handen zijn edele delen vast - te imiteren bij zijn derde doelpunt.

In de heenwedstrijd in Madrid kon Ronaldo geen bal tegen de netten prikken en liet hij zich verleiden tot een reactie op de fans. De aanhang van Atleti zong over de verkrachtingszaak die de Portugees boven het hoofd hangt, Ronaldo repliceerde door zijn hand op te steken en vijf vingers te tonen. Zijn aantal eindzeges in de Cham­pions League. Maar daar kocht hij na een 2-0-nederlaag niets mee.

Het antwoord kwam dinsdagavond in de terugmatch in Turijn. Ronaldo scoorde een hattrick en loodste zo Juventus met 3-0 voorbij Atlético naar de kwartfinales van de Champions League. Zijn derde doelpunt was het hoogtepunt van zijn wraak na de heenmatch. Goal, winst, kwalificatie.

Ronaldo juichte net als Atletico-coach Diego Simeone in de heenmatch door met zijn handen naar zijn edele delen te wijzen. Lik op stuk. Maar allicht ook een duur gebaar. Want Simeone moest na zijn geste in de heenmatch maar liefst 20.000 euro ophoesten. Een peulschil uiteraard voor een miljoenenverdiener als Ronaldo.

Foto: AFP

“Magische avonden zoals deze zijn de reden waarom Juventus mij gekocht heeft”, vertelde Ronaldo achteraf. “Atlético is een heel taaie tegenstander, maar wij zijn ook sterk en dat hebben we vanavond getoond. Na de 2-0-nederlaag in Madrid hadden we een speciale avond nodig en dat is het ook geworden. Niet enkel door de doelpunten, maar ook door de geweldige ploegprestatie en de ongelooflijke ingesteldheid van het team. Dit is de Champions League-mentaliteit.”