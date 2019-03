Tiental gele hesjes blokkeert depot van Proxifuel in Wierde

In november voerden de gele hesjes al een gelijkaardige actie aan het brandstofdepot in Wierde. Foto: Sebastien Smets

Een tiental gele hesjes blokkeert sinds 21.30 uur dinsdagavond het brandstofdepot van Proxifuel in het Naamse Wierde, een dochteronderneming van oliebedrijf Total. Enkel vrachtwagens met stookolie voor verwarming mogen door.

“We zijn het beu dat we niet gehoord worden en dat er geen enkele concrete maatregel genomen wordt”, zegt Marc-Henri Jamain, een van de gele hesjes. “We hebben dus beslist om het depot af te sluiten. In november hebben we dat al eens gedaan. We breken het hier niet op zolang de politici niet eindelijk hun verantwoordelijkheid nemen.”

De ongeveer tien gele hesjes willen niet alleen verhinderen dat vrachtwagens met motorbrandstof passeren. Ze willen iedere vrachtwagenchauffeur ook een halfuur tegenhouden om hun onvrede te uiten.