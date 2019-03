Vandaag alweer code geel: rukwinden tot ruim 90 km per uur

We krijgen vandaag opnieuw af te rekenen met onstuimig weer en een krachtige wind. Het KMI waarschuwt de hele dag met code geel in het hele land voor de windstoten die meer dan 90 kilometer per uur kunnen bereiken.

Weervrouw Sabine Hagedoren voorspelt dat we vandaag met momenten kunnen genieten van mooie opklaringen, maar in de loop van de dag wordt het onstuimiger en moeten we rekening houden met soms felle buien, mogelijk met hagel of een donderslag erbij. De temperaturen klimmen naar 10 graden en de wind waait krachtig uit het westen. De rukwinden kunnen volgens Hagedoren op­lopen tot 70 of 80 km/u. Het KMI heeft het op zijn website zelfs over windstoten van 90 km/u of meer.

In het hele land geldt code geel tot vanavond. Dan zien we misschien nog een paar laatste buien vallen, maar geleidelijk aan wordt het droger vanaf het westen met opklaringen. Vannacht komen meer wolken opzetten met regen. Ondertussen zakken de temperaturen naar zo’n 5 graden en blijft het winderig met windstoten tot 70 km/u.

Foto: KMI

Bossen gesloten

Vanwege de aangekondigde rukwinden is het Ter Kamerenbos gisteravond vanaf 19 uur gesloten. De heropening is voorzien op donderdagochtend. Dat meldt de politie van Brussel-Hoofdstad/Elsene.

Brussel Leefmilieu kondigde ook aan de gewestelijke parken in Brussel vandaag te zullen sluiten vanwege de aangekondigde windstoten. Indien de weersomstandigheden het toelaten, is ook daar de heropening morgenochtend voorzien.

Nummer 1722

Het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies, dat afgelopen zaterdag geactiveerd werd, blijft actief, zo liet de FOD Binnenlandse Zaken dinsdagnamiddag in een mededeling weten.

De FOD Binnenlandse Zaken vraagt de bevolking om enkel het noodnummer 112 te bellen als iemand mogelijk in (levens)gevaar is. Het is ook niet de bedoeling om naar 1722 te bellen voor schade door het noodweer waarvoor geen brandweertussenkomst nodig is. “Als er bijvoorbeeld een aantal dakpannen zijn weggewaaid, een boom in de tuin is omgewaaid, een trampoline in de tuin van de buren werd geblazen of een dakgoot lichtjes loskomt, moet je geen beroep doen op de brandweer. Hiervoor moet je zelf op zoek gaan naar een oplossing door eventueel een gekwalificeerde professional te contacteren”, klinkt het.

Mensen kunnen niet-dringende hulpvragen bovendien ook via het digitale loket van hun brandweerzone doorgeven, als die er een heeft.

Pas zaterdag mooi weer

Op beter weer moeten we nog even wachten. Morgen mogen we nog meer onze paraplu opentrekken en goed vasthouden. Het blijft vrij krachtig waaien en geregeld krijgen we ­regen over ons heen. Met momenten kan het zelfs hard regenen. De maxima gaan tot 11 graden.

Vrijdag blijft het overwegend grijs met soms wat lichte regen of motregen en maxima tot 13 graden. In de loop van zaterdag wordt het mooier.

