Nog steeds leden van Schild & Vrienden bij N-VA

Na de onthullingen rond Schild & Vrienden beloofde N-VA grote schoonmaak te houden en de leden van de groep uit de partij te weren. Maar een voormalig lid staat op een lijst voor het Vlaams Parlement, terwijl een handvol anderen nog steeds deel uitmaken van lokale N-VA-besturen. Dat bericht De Morgen woensdag.

De kandidaat voor het Vlaams Parlement, Niklas Arents, stond ook bij de gemeenteraadsverkiezingen op een lijst. De partij zag daar geen graten in, omdat Arents ontkende actief lid geweest te zijn van Schild & Vrienden.

Maar volgens De Morgen spreekt een (anonieme) bron, die zelf lid was, formeel tegen dat Arents geen lid was. Ook werd Arents aan de deur gezet bij de Vlaamse Jeugdraad. In een reactie zegt Arents dat hij zijn kant van het verhaal verteld heeft, en dat de partij het vertrouwen in hem behouden heeft.

De Morgen noemt daarnaast een handvol anderen – Jan Vanhove (Dendermonde), Stijn Everaert (Aalst), Nick Peeters (Lubbeek), Jeroen Bergers (Vilvoorde), Thomas Decat (Bornem) – die nog steeds deel uitmaken van lokale N-VA-besturen, ook al werden de meesten van hen eerst van de kieslijsten gehaald voor de gemeenteraadsverkiezingen.

“Hen van de lijsten weren was veeleer een bewarende maatregel”, zegt N-VA-woordvoerder Bram Bombeek. “Uit de gesprekken bleek dat veel van hen enkel oppervlakkig betrokken waren. De kwestie is intern afgehandeld.”