Roger De Vlaeminck (71) en Katty (46) na vijftien jaar huwelijk uit elkaar: “Het ging niet meer zo goed tussen ons”

Wielerlegende Roger De Vlaeminck (71) en Katty Spriet (46) trekken na vijftien jaar de stekker uit hun huwelijk. Dat zegt De Vlaeminck zelf aan de krant Het Laatste Nieuws.

“We leven gescheiden van tafel en bed om het zo te zeggen”, zegt De Vlaeminck. “Het ging de laatste tijd niet meer zo goed tussen ons, we zijn uit elkaar gegroeid.” Toch wil het koppel, dat elkaar leerde kennen in een dancing in Sint-Martens-Latem, niet met modder gooien. “We komen nog goed overeen en onze scheiding verloopt in de allerbeste verstandhouding.” Zo blijft de zetel van Katty’s zaak, een distributiebedrijf voor frisdrankautomaten, gevestigd in het huis in Kaprijke. “Ze mag hier ook blijven wonen voor zolang dat nodig is. Je moet op zo’n momenten gewoon je verstand gebruiken en blijven overeenkomen. Ik kan niet eindeloos treuren en bij de pakken blijven zitten.”

Het koppel heeft samen een zoon Eddy, genoemd naar Eddy Merckx, de grote concurrent van De Vlaeminck. Eerder was de ex-wielrenner ook al getrouwd met de Nederlandse Marleen met wie hij twee dochter, Nadia en Sheila, heeft.