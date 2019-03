Wereldpers over “marsmannetje” Cristiano Ronaldo: “Als hij naar de Champions League-trofee kijkt, wordt hij een speler van een andere planeet”

Heel Juventus keek dinsdag naar Cristiano Ronaldo. Als er één speler drie keer kon scoren tegen Atletico Madrid was hij het wel, en de Portugees stelde niet teleur: een hattrick wiste de 2-0 nederlaag in Madrid uit. Genoeg voor de verzamelde wereldpers om de superlatieven boven te halen.

Beginnen doen we met de Gazzetta dello Sport: “Het stond allemaal in de sterren boven het Juventus Stadium geschreven en de nacht verlichtten die voor altijd in de herinnering van alle Juventus-fans zal blijven hangen. Het stond in de sterren geschreven dat Cristiano Ronaldo, de man van 100 miljoen, Juventus de onmogelijk geachte kwalificatie zou schenken. (...) Een geweldige CR7, maar heel Juventus speelde als gladiatoren, legde alle critici het zwijgen op en bewees dat het de Champions League kon winnen.”

Of zoals de collega’s van de Corriero dello Sport titelden: “Juve heeft een marsmannetje.” “Vijf matchen lang slikte Oblak geen goal, vanavond werden dat er drie. De Bianconeri herschreven de geschiedenis en deden dat met een wedstrijd die ze van start tot finish domineerden. Niet alleen Ronaldo blonk uit. Elke speler vocht als een leeuw.”

Corriere dello Sport

Het Argentijnse Ole: “Als Ronaldo naar de Champions League-trofee kijkt, wordt hij een speler van een andere planeet”

De landgenoten van Tuttosport dan: “De fans van van Juventus begrijpen het niet meer. Ze zagen een waanzinnige wedstrijd van het team van Allegri, perfect, slagvaardig, chirurgisch. Allemaal helden, allemaal verdienen ze tien op tien...en Cristiano een twintig.”

Ook L’Equipe haalt de superlatieven boven voor Ronaldo: “Monsterlijk”, “buitenaards”. “Heel Turijn rekende op hem en hij deed het. Dat is het kenmerk van de echte groten.” Het haalt ook de cijferdoos even boven: het was de achtste CL-hattrick voor de aanvaller, die op 124 goals in 160 duels in ’s werelds grootste clubcompetitie komt. En tegen Atletico scoorde hij 25 keer in 33 matchen.

Ook over het Kanaal wisten ze niet wat ze zagen. The Mirror: “De Portugese superster werd ingehuurd voor nachten als deze en hij faalde niet. Hij triomfeerde met zijn nieuwe team, net zoals hij met zijn vorige al deed tegen Atletico.”

En de Duitsers? Die van Bild focusten in de eerste plaats op de ‘schande van Schalke’, dat met 7-0 de pandoering van de eeuw kreeg bij Manchester City. Daarna komen de ‘eieren’ van Ronaldo - u mag drie keer raden wat ze daarmee bedoelen.