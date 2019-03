Verpleegster Stephen Hawking uit functie gezet omdat ze hem bedroog en slecht verzorgde

Een Britse verpleegster, die natuurkundige Stephen Hawking acht jaar lang verzorgde, is na onderzoek uit haar functie gezet omdat ze hem slecht verzorgde en bedroog. Zo sjoemelde de vrouw met de financiën en beschikte ze niet over de juiste kwalificaties. Het Britse genie overleed in maart 2018 op 76-jarige leeftijd.

Patricia Dowdy, die acht jaar lang de verzorging van Hawking op zich nam, werd door de Nursing and Midwifery Council (NMC) uit haar functie gezet en mag (voorlopig) niet meer werken als verpleegster. Die beslissing kwam er na een klacht van de familie van Hawking die twijfelde of Dowdy wel aan alle eisen van een verpleegkundige voldeed.

De NMC onderzocht de zaak en kwam tot de conclusie dat de verpleegster had gelogen. “Patricia Dowdy had niet de kwalificaties en de professionaliteit die Hawking verdiende”, zegt directeur Matthew McClelland. “Ze zal daarom niet langer als verpleegkundige mogen werken. We zijn blij dat de familie van de overleden wetenschapper hun zorgen met ons gedeeld hebben.”

Volgens het onderzoek sjoemelde de vrouw met de financiën van Hawking, loog ze regelmatig en was ze niet in staat om hem op de juiste manier te verzorgen. Ook zou ze gelogen hebben tegen de NMC over haar behaalde kwalificaties.

De familie van Hawking haalt alvast opgelucht adem. “We hadden het volste vertrouwen in het onderzoek van de NMC en zijn blij dat ze een doordachte beslissing hebben genomen”, zegt een woordvoerder van de familie. “Nu kunnen we dit achter ons laten en blijven andere zorgbehoevenden gespaard van Dowdy.”

