Deurne -

Een gezin uit Deurne is een stuk van de tuin kwijt. Bij de start van de bouwwerken, voor een flatgebouw naast hun tuin, verwijderde de aannemer niet alleen de omheining op de scheidingslijn, maar ook een aantal planten en een deel van het terras. Naast de tuin is nu een meters diepe put. De bewoners zijn niet te spreken over de aanpak van de aannemer. Die heeft wel bevestigd dat alles in de oorspronkelijke staat zal worden hersteld.