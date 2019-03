Hond legt 2.000 kilometer af om opnieuw bij baasje te zijn maar die moet haar niet meer

Hondje Blue raakte in Florida haar baasje kwijt en kwam uiteindelijk 2.000 kilometer verder in Michigan terecht. Met behulp van een vrijwilligster raakte de hond opnieuw bij haar baasje...die hem niet meer wilde.

Of de hond ontsnapte of gestolen werd uit zijn huis in Florida en hoe hij 2.000 kilometer verderop eindigde in Michigan, is niet bekend. Het jonge teefje werd op 3 maart gevonden op een landweg in het stadje Midland en werd door een toevallige voorbijganger naar het opvangcentrum gebracht. Dankzij de microchip achterhaalden ze wie het baasje was en bracht een vrijwilligster de hond helemaal terug naar Florida.

Blue en haar nieuwe baasje Foto: Facebook

Toen de vrouw samen met enthousiaste Blue aankwam in Florida veranderde de euforie al snel in onbegrip. Het baasje zei koudweg dat ze geen tijd meer had om de hond te trainen en dat ze hem niet meer wilde. “Ik heb speciaal vakantie genomen om Blue terug bij haar te brengen”, zei de vrijwilligster. “Ik heb meer dan tweeduizend kilometer gereden en dan doet ze simpelweg afstand van de hond. Het was hartverscheurend.” Er zat niets anders op dan opnieuw naar huis te vertrekken met Blue. “Het baasje zei dat ze eerder al drie honden was ‘kwijtgespeeld’. Als ik Blue bij haar zou achterlaten zou hij volgens haar toch weer gaan lopen.”

Het opvangcentrum zocht een andere thuis voor Blue en meldde dinsdag dat het enthousiaste teefje een nieuw baasje heeft.