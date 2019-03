Jacht op Theo Bongonda is helemaal open

Het lijkt er sterk op dat Theo Bongonda aan zijn laatste maanden in het shirt van Zulte Waregem bezig is. De 23-jarige vleugelspeler kan rekenen op belangstelling van Belgische topclubs, maar ook in Spanje, Duitsland, Frankrijk en Nederland zijn ze gecharmeerd door de dribbelaar. Welke keuze moet Bongonda nu maken? Die knoop hakt hij de komende maanden door.