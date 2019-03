Pittige lentevoor Anderlecht-talent Verschaeren: Play-off 1, kwalificaties met de U19, een EK U21, een diploma en een nieuw contract

Daar is de lente, daar is de zon. Maar in het geval van Yari Verschaeren zijn daar ook: de kwalificaties voor het EK U19, Play-off 1 met Anderlecht, een mogelijke selectie bij de U21 voor het EK in Italië én natuurlijk zijn eindexamens in het middelbaar onderwijs. Als het nieuwe pronkstuk van de paars-witte jeugdopleiding tussendoor een halfuurtje vrij heeft, mag hij trouwens altijd even binnenspringen op kantoor bij Marc Coucke om zijn nieuwe contract te ondertekenen.