En dan duikt er plots een gigantisch meer op in één van heetste woestijnen ter wereld

Bizar fenomeen in het Amerikaanse Death Valley: op een van de heetste plaatsen op aarde is na een storm een gigantisch meer ontstaan.

Death Valley, in het Amerikaanse Californië, is een woestijnachtig dal en meteen ook een van de heetste en droogste plekken van ter wereld. Afgelopen week werd het gebied getroffen door een storm die de hele regio en de rest van Zuid-Californië in geen tijd onder water zette.

Door de enorme regenval, Amerikaanse nieuwsmedia spreken van 2,13 centimeter in Dead Valley, vormde zich in het oosten van het park een meer. Hoe groot het precies is, valt moeilijk te bepalen, maar wetenschappers schatten dat het minstens 16 kilometer lang moet zijn. Of het meer zal standhouden op een plaats waar de temperatuur kan oplopen tot 57 graden Celsius is nog maar de vraag.