David Beckham gelooft ogen niet als hij zijn nieuw standbeeld ziet. “Heb ik dáárvoor mijn familie uitgenodigd?”

Televisiepresentator James Corden laat zich wel vaker verleiden tot een goede practical joke. Ditmaal nam hij voormalig topvoetballer David Beckham bij de neus. De Brit zou bij LA Galaxy geëerd met een standbeeld… al was hij stomverbaasd toen hij het resultaat te zien kreeg.

“Het ziet er een beetje anders uit dan toen ik het zag in Chicago”, liet Beckham weten, verwijzend naar een eerdere ontmoeting met de beeldhouwer toen het werk nog niet klaar was. Zijn opmerking is weliswaar een understatement. Het beeld dat James Corden liet aanrukken voor de prank, heeft immers een beduidend grotere kin en de achterwerk.

Daar bleef het bovendien niet bij. Kort nadien liet een arbeider het beeld ook nog tegen de vlakte gaan, met alle gevolgen van dien. Gelukkig kwam Corden al snel opduiken en wist Beckham onmiddellijk hoe laat het was.

