Oeps! Dt-foutje in boekenweekgeschenk

Het kan de beste overkomen: in een boek van de Nederlandse schrijver Jan Siebelink is een dt-foutje geslopen. De organisatie, die het boek cadeau geeft bij aankoop van minimaal 12.50 euro, ontdekte de fout pas na het drukken en ziet door hoge kosten af van een herdruk.

In de epiloog van het boek ‘Jas van belofte’ van de Nederlandse auteur Jan Siebelink is een dt-foutje geslopen: er staat verwijdert maar in die zin hoort het ‘verwijderd’ te zijn. “De oorspronkelijke tekst van Jan Siebelink was foutloos”, zegt de organisatie achter de Boekenweek. “Hoe dit in het daarop volgende maakproces is geslopen, kunnen we niet meer achterhalen.” Ook is het foutje pas opgemerkt nadat er al 644.000 exemplaren werden aan de boekenhandel. Uitgeverij De Bezige Bij heeft besloten om het boek niet te herdrukken om geld en het milieu te sparen.

De Nederlandse boekenweek loopt nog van 23 tot en met 31 maart 2019.