Nieuwe HR-speler begeleidt werknemers in hun carrière

Een HR-dienstverlener die als ‘talentmanager’ mensen professioneel begeleidt naar een volgende stap in hun carrière. Dat is wat de nieuwe Limburgse speler Umani Agency gaat doen. “We zijn een ‘game-changer’ die de uitdagingen op de arbeidsmarkt aanpakt vanuit de kandidaat, en niet vanuit het bedrijf of de vacature”, zegt Joël Stockmans, die samen met Sarah Porco en Raf De Strooper (allen ex-Flexpoint) de nieuwe dienstverlening lanceert.

“Iedereen klaagt over de ‘war for talent’, maar er is niemand bezig met het opbouwen van een leger”, zeggen de drie vennoten van Umani Agency. “De schaarste op de arbeidsmarkt geraakt niet opgelost, want per 80 nieuwkomers stromen er 100 uit. In de toekomst zal het er niet beter op worden. Het spanningsveld neemt dus toe, en dat zal niet worden weggenomen met het klassieke aanwervingsmodel waarin een bedrijf een vacature plaatst en dan wacht op de ‘witte raaf’ die zich aanmeldt.”

Vanuit kandidaat

En dus moet er verandering komen in de HR-markt, vinden Joël Stockmans, Sarah Porco en Raf De Strooper, die tot voor kort respectievelijk het algemeen management, de HR-divisie en het financiële luik van Flexpoint voor hun rekening namen. Ze weten dus waar ze over spreken en hebben lang nagedacht over een vernieuwende formule die volgens hen wel een antwoord kan bieden op de uitdagingen in de HR-wereld.

“We zijn de zaak gaan omdraaien en vertrekken vanuit de kandidaat-werknemer”, stellen de drie. “Dat kunnen werkzoekenden zijn, freelancers of mensen die vandaag een job hebben maar uitkijken naar een nieuwe opportuniteit. Wat wij met Umani Agency gaan doen, is deze mensen individueel begeleiden in hun carrièreplan.”

Alle statuten

Meer concreet zullen mensen die een nieuwe, professionele uitdaging willen aangaan, zich kunnen aansluiten bij de ‘community’ van Umani Agency. “Heel discreet en laagdrempelig gaan we met deze mensen in gesprek en luisteren we naar hun wensen. Vervolgens gaan wij op zoek naar een bedrijf dat iemand met het profiel van onze kandidaat kan gebruiken. De omgekeerde wereld dus. Het statuut of de contractvorm speelt daarbij geen rol: het kan zijn dat onze Umani-kandidaten bij ons op de payroll komen en gedetacheerd worden, op uitzendbasis aan de slag gaan, zich als freelancer laten betalen of dat ze rechtstreeks bij de onderneming in kwestie in dienst gaan.”

“Deze opties laten toe dat wij hen een grote flexibiliteit bieden in de carrièrestappen die ze zelf op dat moment willen nemen, maar ze tegelijk als houvast een financiële zekerheid hebben. Dat is waar de huidige generatie naar op zoek is.”

