Vriendin van Ronaldo in tranen na doelpunt en emotioneel achteraf: “God geeft het aan jou, omdat de voetbalwereld de jouwe is”

Drie keer scoorde Cristiano Ronaldo tegen Atlético Madrid. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd trapte hij vanop de stip eigenhandig Juventus naar de kwartfinales van de Champions League. Genoeg om nu ook in Turijn stilaan onsterfelijk te worden. Onsterfelijk is hij al langer voor zijn zoon Cris­tiano Ronaldo Jr. (die uit zijn dak ging in de tribune) en zijn vriendin Georgina Rodríguez. Zij werd overmand door tranen en reageerde achteraf ook emotioneel op Instagram: “God geeft het aan jou, omdat de voetbalwereld de jouwe is.”

LEES OOK. Wereldpers over “marsmannetje” Cristiano Ronaldo: “Als hij naar de Champions League-trofee kijkt, wordt hij een speler van een andere planeet”

“Die 3-0 was niet gestolen, je verdient het”, zegt Georgina Rodríguez op Instagram bij een jeugdfoto van Ronaldo. “Je verdient het voor je toewijding, voor wat je betekent voor de club. Je bent een locomotief voor je teamgenoten, je coach en iedereen die jou elke dag bewondert en ondersteunt. Karma bestaat. God weet het, God geeft het aan jou, omdat de voetbalwereld de jouwe is. We houden van jou. Cristianito, Mateo, Eva, Alana, Georgina.”

Cristiano en Georgina hebben vier kinderen. Drie ervan zijn van twee verschillende surrogaatmoeders. Alleen de jongste, Alana, is van Georgina.

LEES OOK. Ronaldo geeft Simeone koekje van eigen deeg met obsceen gebaar