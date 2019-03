Experts wereldwijd starten petitie tegen draagbare oortjes van Apple: mogelijk kankerverwekkend

Net een paar draadloze oortjes van Apple gekocht? Die AirPods zouden weleens schadelijk kunnen zijn voor je gezondheid. Onderzoekers wereldwijd starten daarom een petitie om te waarschuwen voor de gevolgen.

Draadloze speakers, draadloze oortjes en draadloos opladen. Veel kabeltjes hebben we tegenwoordig niet meer nodig bij onze smartphone. De draadloze oortjes van Apple, genaamd AirPods, zijn niet meer uit het straatbeeld weg te denken. En daar zijn wetenschappers bezorgd over. Ze vrezen dat die draadloze technologie grotere gezondheidsproblemen met zich meebrengt dan we denken. Daarom hebben 250 wetenschappers wereldwijd een petitie ondertekend om mensen te waarschuwing voor de mogelijke straling van de AirPods. Volgens hen is er nog niet voldoende onderzoek om aan te tonen wat die straling doet met onze hersenen. De wetenschap kan de technologische ontwikkelingen niet volgen en kan daarom de overheden en instanties ook niet inlichten over mogelijke maatregelen.

Apple heeft het afgelopen jaar 28 miljoen paar AirPods verkocht. Die verbinden draadloos met de Bluetooth van je smartphone. Elk toestel dat een draadloze verbinding maakt, gebruikt een vorm van elektromagnetische golven. Onderzoekers zijn het nog niet eens over de effecten van de langdurige blootstelling aan zo’n radiogolven.