Nepal wil radicale maoïstische partij na bomaanslagen verbieden

De regering van Nepal heeft een radicale maoïstische partij verboden die een reeks bomaanslagen uitvoerde in de hoofdstad Kathmandu, zei een minister woensdag. Het verbod volgt op mislukte pogingen van de regering om met de partij te praten.

Vorige maand werd een persoon gedood en twee anderen verwond door een bom die de Communistische Partij van Nepal liet ontploffen aan het kantoor van een telecombedrijf in Kathmandu.

De partij, geleid door een voormalige guerrillastrijder, splitste zich vijf jaar geleden af van de maoïsten die aan de macht zijn. Ze liet afgelopen weekend ook een bom afgaan aan de woning van een zakenman in Kathmandu. Daarbij raakten twee mensen gewond.

“Het is de verantwoordelijkheid van de staat om dergelijke activiteiten te controleren. Dus hebben we besloten om hen te verbieden”, zei minister van Buitenlandse Zaken Pradeep Gyawali woensdag in de lokale media.

De politie verdenkt de radicale partij er ook van verantwoordelijk te zijn voor een ontploffing die dinsdagavond plaatsvond aan de stadskantoren van de stad Bharatpur.

Maoïstische rebellen kwamen tussen 1996 en 2006 in opstand tegen de veiligheidstroepen, waarbij meer dan 16.000 mensen omkwamen. In november 2006 werd een vredesakkoord ondertekend.