Britse kranten onverbiddelijk na afwijzing Brexitakkoord: “Wat een vernedering”

De Britse kranten schuiven woensdag vooral het woord “vernedering” op hun voorpagina’s naar voren na de afwijzing van het nieuwe brexitakkoord van premier Theresa May door het Britse parlement, zo merkt The Guardian op. De kranten vragen zich ook af hoe het nu verder moet.

Dat het Lagerhuis het akkoord over de exit van het Verenigde Koninkrijk uit de Europese Unie afwees, is “vernederend”, een “nieuwe harde klap” en een “rampzalige nederlaag” voor premier Theresa May, schrijft The Guardian zelf. The Daily Telegraph meldt dat May “ondanks een tweede vernederende nederlaag” van geen wijken wil weten.

“Brexituitstel is rotzooi”, kopt de Daily Mirror, “May verliest controle over brexit”, klinkt het in de Financial Times, de Daily Mail noemt het House of Commons (Lagerhuis) een House of Fools (huis van dwazen), The Times meent dat May “tot wanhoop” wordt gedreven, “Schorre horrorshow”, zo verwijst The Sun naar de hese stem van May dinsdagavond in het parlement. De Daily Express vraagt zich af “hoeveel Groot-Brittannië hiervan nog kan slikken”, “Wat een Brexs*itshow”, kopt The Sun, die eraan toevoegt: “Theresa May’s brexitdeal ALWEER vermorzeld door parlementsleden, waardoor we na 993 dagen niet dichter bij vertrek uit EU zijn”.

Het “nee” van het Britse parlement tegen de nieuwe brexitdeal brengt bij veel krantencommentatoren hoofdschudden teweeg, maar ze blikken ook vooruit naar de toekomst. Zo schrijft de Financial Times: Chaos vermijden moet nu prioriteit krijgen - chaos in het parlement, die door extreme krachten aan de linker- en rechterzijde te baat kan worden genomen, alsook de chaos van een ongeordend vertrek uit de EU. De parlementsleden moeten de politieke toestand stabiliseren en ruimte scheppen om de brexit te overdenken.