De mijlpaal van Stig Broeckx: zwaar gecrashte wielrenner verbaast iedereen met straffe tocht voor het goede doel

Stig Broeckx (28) deed alle monden openvallen toen hij besloot een tocht van vier kilometer te ondernemen voor het goede doel. De wielrenner maakte een zware crash drie jaar geleden en belandde daardoor in een coma. Hij is nog steeds aan het revalideren, maar het lijkt de goede kant uit te gaan. Programmamaker Eric Goens volgde Stig terwijl hij zijn tocht tot een goed einde bracht in de vierde aflevering van het Eén-programma ‘Bargoens’. “Het is ons gelukt”, reageerde Stigs moeder in tranen.

Sinds de wielrenner in 2016 zwaar crashte en in coma belandde, staat zijn leven elke dag in het teken van revalidatie. Het is een periode met hoogte- en dieptepunten, al lijkt zijn herstel momenteel vooral de goede kant uit te gaan. Zo valt tijdens de aflevering te zien hoe Broeckx een tocht van vier kilometer voor het goede doel tot een goed einde brengt. Een prachtige en vooral erg emotionele mijlpaal voor de jongeman en zijn familie. “Het is ons gelukt”, reageerde zijn moeder in tranen.

bekijk ook

Pittigheidsoefeningen met Stig Broeckx

Video: VRT

Stig Broeckx haalt alles uit de kast

Video: VRT

“Ik wil zo snel mogelijk terug mens zijn”

Video: VRT

“Dan denk je: ik ben hem kwijt”