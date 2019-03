Echtgenoot van moeder die drie kinderen doodde, zet punt achter relatie: “Maar hij blijft haar bezoeken”

Jabbeke / Varsenare - Bieke W., de jonge moeder die afgelopen zomer haar drie kinderen om het leven bracht in het West-Vlaamse Varsenare, is woensdagmiddag voor de raadkamer in Brugge verschenen. Die zal zich op 27 maart uitspreken over de internering. Dat lijkt een formaliteit te worden, want het psychiatrisch verslag dringt daar op aan en ook het parket vraagt om de jonge moeder te interneren. Haar partner en vader van de kinderen heeft intussen hun relatie beëindigd.

“Deze gang van zaken betekent niet dat er geen proces is. Dit is een soort mini-proces. Er is de schuldvraag, internering en een schadevergoeding”, zegt haar advocaat Philip Van Den Berghe. “Bieke leidde op het moment van de feiten aan een postnatale depressie met psychotische waanbeelden. Volgens het psychiatrisch verslag drong een maandenlange behandeling en nog langere opvolging zich op. Ondertussen is ze rustiger en zijn er geen klachten.”

Advocaat Philip Van Den Berghe. Foto: tlg

De steun van haar partner, die haar in de eerste weken ondanks de tragische gebeurtenissen bijstond, is ondertussen fel verminderd. Hij gaat wel nog op bezoek, maar van een relatie is volgens zijn advocaat geen sprake. “Er is een vorm van verwijdering”, zegt zijn advocaat Koenraad Stubbe. “Hij gaat wel nog langs, maar hij heeft de relatie wel beëindigd. Toen ze in de gevangenis zat, was hij ervan overtuigd dat ze niet op haar plaats zat. Nu zit ze in de psychiatrie en wordt ze behandeld. Dat is voor hem belangrijk.” De schoonfamilie van Bieke W. stelt zich burgerlijke partij om betrokken te blijven bij de zaak. Een schadevergoeding eisen ze niet.

Bieke W. nam tijdens de zitting ook zelf even het woord. Ze drukte haar spijt uit ten opzichte van haar schoonfamilie. “Haar oprechte spijt”, aldus haar advocaat. “Maar het was voor haar uiteraard niet evident om dat oprecht te laten overkomen bij die mensen.”

Brugpijler

Op 28 augustus 2018 werd de politie opgeroepen voor een verkeersongeval waarbij een wagen tegen een brugpijler was geknald. De agenten troffen Bieke W. bijna ongedeerd achter het stuur aan. De vrouw gaf meteen toe dat ze haar drie kinderen – tussen vier jaar en drie maanden oud – thuis om het leven had gebracht. De politie haastte zich naar de woning, waar ze Biekes echtgenoot wakker moesten bellen. Hij had op dat moment nog geen flauw benul van de gruwel die zich onder zijn dak had afgespeeld.

Het gerecht stelde meteen een college van psychiaters aan en die waren unaniem in hun oordeel: “Bieke W. was ontoerekeningsvatbaar op het moment dat ze haar drie kinderen om het leven bracht.” Dat had ook haar advocaat van in het begin gepleit. Hij stelde dat W. met een zware depressie kampte en niet langer zichzelf was.

W. zit al sinds november 2018 opgesloten in een psychiatrische instelling. De kans bestaat dat ze binnen afzienbare tijd ‘genezen’ wordt verklaard en de instelling mag verlaten.